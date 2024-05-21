Птицы изменили миграционный маршрут из-за конфликта на Украине

Орнитологи выяснили, что большие подорлики, пролетающие над Украиной во время миграции, изменили свой маршрут после начала конфликта.

Учёные обнаружили, что большие подорлики, которые внесены в Красную книгу России, изменили свою траекторию, пролетая над Украиной. Они в среднем стали преодолевать на 85 км больше.

Результаты исследования опубликовал журнал Current Biology.

В статье говорится, что орнитологи изучили с помощью GPS-трекеров маршруты 19 птиц.

Они сравнили данные за март—апрель 2018—2021 года с тем же периодом 2022 года.

Как оказалось, в 2022 году лишь 32% больших подорликов «останавливались» на Украине, а некоторые птицы предпочли полностью облететь страну.