Ученые рассказали о влиянии магнитных бурь на Землю

Ученые провели исследование, на основании результатов которого заявили, что мощные магнитные бури оказывают значительное влияние Землю, людей и электронные приборы, пишет Life.ru, ссылаясь на ZME Science.

Результаты анализа углерода-14, обнаруженного в срезах ископаемой древесины, позволили ученым установить связь между частыми ураганами и аномальной солнечной активностью, которая приводит к повышению температуры воды в океанах и способствует возникновению тропических штормов. На основании выведенной гипотезы они предупредили, что после магнитной бури, которая произошла 10 мая, на Земле могут начаться сильнейшие ураганы.

Ученые также напомнили, что более сильная буря, чем майская, происходила 1 и 2 сентября 1859 года. В тот момент телеграфы по всему миру перестали работать. Эти даты получили в истории наименование "событие Кэррингтона".

В исследовании высказано предположение о том, что в настоящее время буря такой мощности могла бы привести к более серьезному ущербу в связи с общемировой электризацией. Жители Земли могут столкнуться с финансовыми потерями и бытовыми неудобствами. Кроме того, проблемы в работе электрических приборов могут привести к человеческим жертвам, считают эксперты, поскольку в мире немало людей, чья жизнь зависит от их исправной работы.

Ранее сообщалось, что глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов рассказал, что влияние солнечной и магнитной активности на погоду является незначительным. Эксперт также отметил, что на основании проведенных в XX веке исследований считает поспешным вывод об изменении реакции Земли на солнечные вспышки, который озвучивают некоторые ученые.