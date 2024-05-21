Скарлетт Йоханссон заподозрила OpenAI в краже голоса в чат-боте

На прошлой неделе OpenAI представила новый диалоговый интерфейс для ChatGPT с выразительным синтетическим голосом Sky, напомнивший многим голос ИИ-помощницы, которую сыграла Скарлетт Йоханссон в научно-фантастической мелодраме «Она». Как пишет Wired, юристы Йоханссон потребовали, чтобы OpenAI раскрыла процесс создания голоса для ChatGPT.

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В понедельник, 20 мая, актриса выступила с заявлением о Sky. В нем утверждается, что в сентябре 2023 года гендиректор OpenAI Сэм Альтман попросил ее предоставить свой голос для ChatGPT, но она отказалась. Актриса подчеркнула, что такое решение она приняла «после долгих размышлений и по личным причинам». Йоханссон заявила, что была шокирована, услышав голос ИИ-бота OpenAI.

«Когда я услышала демо-версию релиза, я была шокирована, разгневана и не верила, что господин Альтман решил использовать голос, который настолько похож на мой, что мои ближайшие друзья и новостные агентства не смогут отличить его», - подчеркнула Йоханссон.

Актриса заявила, что Альтман даже намекнул на связь этого голоса с Йоханссон и фильмом «Она», опубликовав в соцсети Х пост с единственным словом - «Она». Йоханссон добавила, что Альтман связался с ее агентом за два дня до презентации голоса ChatGPT и попросил актрису пересмотреть решение по сотрудничеству с OpenAI. По ее словам, после прослушивания демо-версии она наняла юрисконсульта, чтобы тот запросил подробности о том, как у компании появился этот голос.

19 мая в OpenAI сообщили о приостановке использования голоса Sky. В компании заявили, что «решают проблемы, связанные с вопросами о выборе голосов».

В блоге OpenAI подчеркивается, что голос Sky не является имитацией голоса Скарлетт Йоханссон и принадлежит другой профессиональной актрисе, «использующей свой собственный естественный голос».

Сам Альтман заявил, что у компании никогда не было цели сделать голос Sky похожим на голос Йоханссон. Он утверждает, что актриса озвучивания была нанята еще до того, как OpenAI связалась с Йоханссон.