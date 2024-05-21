$90.65-0.3398.58-0.19
Войти в почту

Россию захватили китайские смартфоны

Почти 90 процентов всех купленных в январе-марте смартфонов в России были от китайских брендов, хотя годом ранее их доля на внутреннем рынке РФ составляла 67 процентов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования аналитиков банка «Русский стандарт».

Россию захватили китайские смартфоны
© EPA/ ТАСС

В анализе использовались сведения о покупках смартфонов самых популярных мировых брендов из Китая, Кореи, США и Европы. По итогам исследования лидирующие позиции на российском рынке с большим отрывом от преследователей заняли марки из КНР. На их долю пришлось в общей сложности 88 процентов всех покупок смартфонов в стране.

Для сравнения: в первом квартале 2022 года показатель находился на уровне в 51 процент. Таким образом, за последние несколько лет доля смартфонов от китайских брендов в структуре продаж сотовых телефонов в России увеличилась на 37 процентных пунктов (п.п.).

На втором месте по популярности у россиян оказались смартфоны американских и европейских брендов. На их долю пришлось в общей сложности 6 процентов продаж против 21 процента годом ранее. Тройку лидеров замкнули южнокорейские марки с результатом в 5 процентов (в январе-марте 2023-го их доля на российском рынке составляла 12 процентов).

Рост доли китайских брендов смартфонов в России фиксируется не первый год. Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на данные GS Group сообщила, что по итогам 2023-го доля брендов из КНР в структуре импортных поставок сотовых телефонов в РФ достигла уровня в 79 процентов. В годовом выражении показатель увеличился на 4 процентных пункта.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости