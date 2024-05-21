Разработан новый материал для создания энергоэффективных чипов

Инженерам удалось создать новый тип чипов для искусственного интеллекта, способный обрабатывать информацию быстрее и экономнее. Разработкой занимались специалисты Мичиганского университета. Новинка основана на элементах, названных мемристорами, которые имитируют работу человеческого мозга.

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Искусственный интеллект стремительно развивается, но его работа требует огромных затрат энергии. Новые чипы обещают снизить энергопотребление в 6 раз по сравнению с существующими решениями.

Разработка способна не только хранить информацию, но и обрабатывать ее непосредственно в процессе считывания, что значительно сокращает энергозатраты. Кроме того, ученые научились настраивать скорость обработки информации в мемристорах, что позволяет им работать с временными последовательностями, такими как речь или видео.

Эксперты уверены, что их разработка станет основой для создания нового поколения энергоэффективных чипов искусственного интеллекта.