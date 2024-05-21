Разработан новый материал для создания энергоэффективных чипов

Ученые разработали новый материал для создания энергоэффективных чипов
Инженерам удалось создать новый тип чипов для искусственного интеллекта, способный обрабатывать информацию быстрее и экономнее. Разработкой занимались специалисты Мичиганского университета. Новинка основана на элементах, названных мемристорами, которые имитируют работу человеческого мозга.
Искусственный интеллект стремительно развивается, но его работа требует огромных затрат энергии. Новые чипы обещают снизить энергопотребление в 6 раз по сравнению с существующими решениями.
Разработка способна не только хранить информацию, но и обрабатывать ее непосредственно в процессе считывания, что значительно сокращает энергозатраты. Кроме того, ученые научились настраивать скорость обработки информации в мемристорах, что позволяет им работать с временными последовательностями, такими как речь или видео.
Эксперты уверены, что их разработка станет основой для создания нового поколения энергоэффективных чипов искусственного интеллекта.