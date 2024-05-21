В России начали разработку вживляемых в мозг имплантов

Разработчики из компании «Сенсор-Тех» начали разработку отечественного нейроимпланта, позволяющего вернуть зрение абсолютно незрячим людям. Об этом сообщается в Telegram-канале Skolkovo LIVE.

© Unsplash

По словам директора лаборатории Дениса Кулешова, в ближайшее время начнутся исследования с участием добровольцев.

30 января сообщалось, что нейротехнологическая компания Илона Маска Neuralink впервые вживила имплант в мозг человека.

Neuralink получила разрешение регулирующих органов на опыты с людьми в мае прошлого года. Тогда же компания начала поиск добровольцев. При этом за два месяца до этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) заявку Neuralink отклонило, усомнившись в безопасности эксперимента.