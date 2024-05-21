Microsoft выпустила Surface Laptop на Snapdragon X с автономностью 22 часа

На пресс-конференции «Эра искусственного интеллекта» компания Microsoft анонсировала новую линейку ноутбуков Surface Laptop. Компьютеры оснащены чипами Qualcomm Snapdragon X и работают под управлением Windows 11.

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Особенности

Surface Laptop седьмого поколения доступен в двух размерах: 13,8- и 15-дюймовом. В обоих вариантах используются сенсорные IPS-дисплеи с соотношением сторон 3:4, разрешением 2304×1536 пикселей и 2496×1664 пикселей соответственно, и частотой обновления 120 Гц. Кроме того, есть поддержка HDR. Максимальная яркость достигает 600 нит.

Ноутбук Surface, оснащенный новейшими чипами Qualcomm, на 86% быстрее, чем Surface Laptop 5 на базе процессора Intel. На выбор предоставляется 13,8-дюймовая модель с процессором Snapdragon X Elite или Plus, тогда как более крупный вариант будет доступен только с процессором Snapdragon X Elite.

Объём оперативной памяти LPDDR5X 16 ГБ или 32 ГБ, объём внутреннего накопителя – от 256 ГБ до 1 ТБ. Время автономной работы 13,8-дюймовой модели достигает до 20 часов в режиме воспроизведения видео, а у 15-дюймового варианта – до 22 часов.

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Также стоит отметить наличие порта USB-A, двух портов USB-C, аудио-разъёма и устройства для чтения карт Micro SD. Surface Laptop включают тактильный трекпад, поддержку Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, веб-камеру 1080p с эффектами Windows Hello и Windows Studio, два динамика Dolby Atmos и студийные микрофоны с голосовой фокусировкой.

Сроки выхода, цвета и цена

Новый Surface Laptop уже доступен для предварительного заказа в Microsoft Store. Стоимость 13,8-дюймового варианта составляет от $999 ло $2399. Более крупная модель обойдётся от $1299 до $2499. Новинки доступны в четырёх цветах: Sapphire (синий), Dune (золотой), Platinum и Black.