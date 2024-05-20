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Компании Маска разрешили вживить имплант в мозг еще одного пациента

Принадлежащая американскому предпринимателю Илону Маску компания Neuralink получила от властей США разрешение на вживление мозгового импланта второму пациенту. Российская газета

По данным The Wall Street Journal, Neuralink исправит проблему с отходящими ультратонкими проводами, которая возникла у первого участника теста. Для этого компания планирует внедрить часть проводов глубже в мозг. Москва24

Ранее Маск сообщил об успешном вживлении импланта Neuralink в мозг человека. Первый доброволец — 29-летний Нолан Арбо — рассказал, что восемь лет назад после несчастного случая его парализовало и он не чувствует тела ниже плеч. Мужчина смог силой мысли опубликовать пост в социальной сети и сыграть в шахматы. Говорит Москва

Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли. 25 мая 2023 года компания сообщила, что получила от управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств Минздрава США разрешение на проведение клинических испытаний на человеке. ТАСС

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