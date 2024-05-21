Apple снизила цены на iPhone в Китае из-за конкуренции с Huawei

Apple запустила кампанию по снижению цен на некоторые модели iPhone в Китае, предлагая скидки до 2 300 юаней ($318), на фоне растущей конкуренции с местными производителями, в частности с Huawei. Об этом сообщило агентство Reuters.

В апреле Huawei представила новый смартфон Pura 70, оснащенный спутниковой связью, которая позволяет отправлять изображения в условиях отсутствия сотовой связи, 12-ядерным процессором и выдвижным объективом. Цена на флагман начинается от 5 499 юаней (около $760), в то время как аналогичный ему по характеристикам iPhone 15 Pro Max с размером памяти 256 Гб стоил на онлайн-платформе Tmall до объявления скидок 8 849 юаней (около $1 230).

В I квартале 2024 года выручка Huawei выросла на 69,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом, по данным аналитической компании Counterpoint, Apple отметила спад продаж в КНР на 37% в первые два месяца текущего года. В феврале американская компания объявила о старте первой скидочной акции (размер скидки составлял 1 150 юаней, или $159) после появления на рынке смартфона Huawei Pura 60, в результате чего ситуация начала улучшаться.

В I квартале 2024 года доля рынка Apple в Китае уменьшилась с 19% в аналогичный период прошлого года до 15,7%. IT-гигант спустился на третье место в списке лидеров китайского рынка смартфонов, уступив первые две позиции Huawei (16,5%) и Honor (17,1%).

Apple официально вышла на китайский рынок в 2010 году. С тех пор Китай является для компании одним из основных рынков сбыта. В КНР также производится большая часть продукции Apple.