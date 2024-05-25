Почему землетрясения возникают вдали от стыков тектонических плит?

Примерно 90% землетрясений возникают недалеко от границ тектонических плит, но так происходит не всегда. Например, землетрясение 1811 года в Новом Мадриде произошло на огромном расстоянии от ближайшего разлома, однако толчки мощностью от 7.2 до 8.2 баллов потрясли целый регион. Портал livescience.com рассказал, почему землетрясения порой возникают в подобных местах.

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Для того, чтобы понимать, почему землетрясения иногда происходят так далеко от стыков плит, важно разобраться, почему они формируются вдоль них. В регионах, расположенных неподалеку от границ тектонических плит, землетрясения происходят чаще, т.к. мантия Земли сдвигает плиты. Из-за этого они раскалываются на куски и сталкиваются друг с другом. Расщелины между этими плитами достаточно хрупки: под сильным давлением они ломаются, рассылая толчки по планете. Именно их мы и называем землетрясениями.

Однако иногда толчок может возникнуть посередине тектонической плиты: ученые называют этот феномен внутриплитным землетрясением. А вот почему они появляются — до сих пор загадка. Хотя существует ряд теорий, объясняющих происхождение внутриплитных землетрясений. Например, научная работа 2001 года утверждает, что причиной могут быть старые ледники. Раньше они придавливали землю своей массой, но по мере таяния давление снижается, из-за чего плиты постепенно поднимаются выше.

Другая теория гласит, что внутриплитные землетрясения возникают вдоль старых расщелин, проходивших внутри тектонических плит. На протяжении миллиардов лет кора Земли раскалывалась на фрагменты и соединялась в одно целое, что оставило после себя своего рода шрамы. А излишнее давление на плиты может «вскрывать» эти зажившие шрамы.

Помимо этого, свою роль играет и сложная композиция коры Земли. Иногда посреди плит застревают останки старых скал, что создает в тектонической плите нестабильность. Потоки горячих жидкостей также способны создавать дополнительное давление, что сдвигает плиты ближе к поверхности.