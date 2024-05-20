Ростех создаст 3D-печать крупногабаритных деталей для авиадвигателя ПД-35

В НИИ технологии и организации производства двигателей (НИИД) ОДК (входит в Ростех) создан цех с отечественным оборудованием для 3D-печати, где будут изготавливаться крупногабаритные детали для авиадвигателя ПД-35.

Об этом сообщила пресс-служба Ростеха.

"В Научно-исследовательском институте технологии и организации производства двигателей (НИИД) Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Госкорпорацию Ростех) создан уникальный цех с отечественным оборудованием для 3D-печати. Новейшие станки позволят изготавливать детали до нескольких метров в диаметре и весом до полутонны, в том числе для перспективного авиационного двигателя ПД-35. Раньше такие изделия невозможно было сделать в виде единой детали и их собирали из нескольких элементов", - говорится в сообщении.

Как отметил заместитель гендиректора ОДК - руководитель приоритетного технологического направления "Технологии двигателестроения" Михаил Бакрадзе, внедрение 3D-печати позволит существенно повысить объемы производства деталей авиадвигателей для гражданской авиации. Максимальный вес таких деталей может достигать 400 кг.

"В частности, роботизированная установка ИЛИСТ-XL применяется для отработки процесса производства деталей из жаропрочных никелевых и титановых сплавов по технологии прямого лазерного выращивания. Уникальное оборудование разработал и производит Институт лазерных и сварочных технологий Санкт-Петербургского государственного морского технического университета", - пояснили в Ростехе.

Помимо оборудования для выращивания деталей, НИИД оснащен установками для изготовления и ремонта элементов двигателей малой размерности. С помощью оборудования будет проводиться освоение технологии ремонта металлических деталей, например, лопаток компрессоров высокого давления газотурбинных двигателей.

Кроме того, на новом участке НИИД с помощью 3D-печати будут изготавливать заготовки из пластиковых и композиционных материалов, температура плавления которых не превышает 300 градусов Цельсия. Новые 3D-принтеры предназначены для изготовления деталей небольшого размера - до 40 см в высоту.