Россия впервые запустила спутники связи с 5G

В рамках миссии «Рассвет-2» успешно запущены три отечественных низкоорбитальных спутника связи, впервые использующие связь 5G. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

По данным ведомства, спутники были запущены российской компанией «БЮРО 1440».

«Впервые в истории российской космической индустрии аппараты используют стандарт 5G NTN для связи с абонентами», - пояснили в пресс-службе.

В Минцифры обратили внимание на то, что спутники миссии «Рассвет-2» создали в рекордно короткие сроки — менее, чем за 14 месяцев, на них установлено новое оборудование и специалисты ожидают улучшения качества связи.

При этом спутники миссии «Рассвет-1» уже показали хорошие результаты. Скорость передачи данных позволяла сделать видеозвонок в высоком качестве сразу на несколько человек или смотреть ТВ в разрешении 4к.

«Впереди еще несколько месяцев экспериментов миссии «Рассвет-2» на пути к созданию отечественного сервиса широкополосной спутниковой связи, который сможет покрыть быстрым интернетом всю страну. Он начнет свою работу в 2027 году», - подчеркнули в пресс-службе.

Ранее в Минцифры предложили подключить сотовые телефоны к спутниковой связи. В ведомстве отметили, что это позволит россиянам звонить и выходить в интернет там, где нет сотовой связи. Это позволит решить проблемы с коммуникациями на Крайнем Севере, автотрассах и в удаленных населенных пунктах.