Расшифрованы петроглифы, обнаруженные в Красноярском крае

Российские ученые расшифровали петроглифы, обнаруженные в Красноярском крае
Ученые КемГУ выяснили, что значат петроглифы, обнаруженные в Красноярском крае. Согласно их данным, изображения, нанесенные на камни, относятся к II в до н.э. по II век н.э. Их наносили разные древние культуры, которые обитали в этом регионе.
Этим объясняется тот факт, что на камнях есть не только тагарские рисунки, но и тесинские, таштыкские, тюркские и хакасские.
Ученые выяснили, что они рисовали на камнях во время похорон, жертвоприношений и поминок.
При этом тесинцы чаще изображали сцены охоты и баталий. Например, они рисовали воинов с оружием, всадников, пронзенных стрелами животных.
На более поздних рисунках уже другой сюжет. Они были нанесены таштыксами и показывают хищников, которые преследуют жертву, быков, парящих в небе птиц и лосей.
Ученые отмечают, что, изучая изображения, можно понять, как жили и развивались разные культуры, обитавшие в этих окресностях в разное время.