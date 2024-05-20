Расшифрованы петроглифы, обнаруженные в Красноярском крае

Ученые КемГУ выяснили, что значат петроглифы, обнаруженные в Красноярском крае. Согласно их данным, изображения, нанесенные на камни, относятся к II в до н.э. по II век н.э. Их наносили разные древние культуры, которые обитали в этом регионе.

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Этим объясняется тот факт, что на камнях есть не только тагарские рисунки, но и тесинские, таштыкские, тюркские и хакасские.

Ученые выяснили, что они рисовали на камнях во время похорон, жертвоприношений и поминок.

При этом тесинцы чаще изображали сцены охоты и баталий. Например, они рисовали воинов с оружием, всадников, пронзенных стрелами животных.

На более поздних рисунках уже другой сюжет. Они были нанесены таштыксами и показывают хищников, которые преследуют жертву, быков, парящих в небе птиц и лосей.

Ученые отмечают, что, изучая изображения, можно понять, как жили и развивались разные культуры, обитавшие в этих окресностях в разное время.