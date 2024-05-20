В России нашли способ упростить добычу тяжелой и вязкой нефти

Исследователи из России выяснили, что вязкость тяжелой нефти можно снизить на 58%, если обработать ее при помощи комбинации из водяного пара и солей уксусной кислоты и переходных металлов.

Это позволяет на 19% нарастить эффективность добычи подобных марок углеводородов, сообщила в понедельник пресс-служба Российского научного фонда.

"Мы впервые продемонстрировали, что ацетаты металлов можно использовать для паротепловых технологий добычи тяжелой нефти. Эти недорогие и безопасные соединения помогут повысить энергоэффективность существующей технологии", - пояснил старший научный сотрудник Института геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета Фирдавс Алиев, чьи слова приводит пресс-служба вуза.

Как отмечают Алиев и другие химики, обычно для добычи тяжелых марок нефти, отличающихся высокой вязкостью, нефтяники закачивают в скважины горячий водяной пар. Он прогревает пласты нефтеносных пород, в результате чего углеводороды становятся более текучими, что упрощает их извлечение из скважины. Процедура требует существенных расходов энергии, что повышает себестоимость добычи нефти.

По словам исследователей, эффективность этого процесса можно значительным образом повысить, если вводить внутрь скважины не только пар, но и катализаторы, которые будут расщеплять самые тяжелые и трудноизвлекаемые компоненты нефти. Российские ученые обнаружили, что молекулы подобных катализаторов можно формировать прямо внутри месторождений, если вводить внутрь них ацетаты меди и никеля.

Введение этих солей в нефтеносные пласты приводит к образованию частиц сульфида меди и никеля, соединений серы и атомов данных переходных металлов, которые взаимодействуют с молекулами смол и асфальтенов, двух самых тяжелых компонентов нефти. Это приводит к снижению массовой доли высокомолекулярных углеводородов с 38% до 23,5%, а также к уменьшению температуры кипения нефти на 30%.

В результате этого вязкость тяжелой нефти снизилась на 58%, что на 19% повысило эффективность ее добычи по сравнению с использованием лишь паровой обработки пластов нефтеносных пород. Это, как надеются российские химики, дополнительно позволит снизить себестоимость извлечения подобных форм углеводородов и сделает их добычу более рентабельной.