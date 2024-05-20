РЖД закупит для проводников российские смартфоны с отечественной ОС

РЖД переведет всех проводников на российские смартфоны и ОС. Как сообщает газета «Ведомости», стоимость проекта до конца года может превысить около 600 млн рублей.

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О своих планах РЖД заявляла еще в августе 2023 года. Госкомпания собиралась перевести на операционную систему «Аврора» несколько тысяч служебных мобильных устройств сотрудников. Вместе с тем никаких деталей грядущего перехода в пресс-службе тогда не раскрыли.

По информации газеты, перевод сотрудников на российскую технику состоится в два этапа. В конце 2023 года РЖД закупила первую партию отечественных устройств — всего 7 тысяч гаджетов. До конца 2024 года госкомпания приобретет еще 9 тысяч гаджетов.

На июнь 2023 года в Федеральной пассажирской компании (ФПК), дочерней организации РЖД по перевозке пассажиров ж/д-транспортом в дальнем сообщении, работали 28 тысяч проводников. Представитель ФПК отметил, что 16 тысяч устройств хватит, поскольку они нужны только тем сотрудникам, которые занимаются проверкой билетов, документов пассажиров, их регистрацией при посадке на поезд или информацией об их заказах.