Новая магнитная буря обрушится на Землю 20 мая

Магнитная буря уровня G1 ожидается сегодня вечером. Об этом говорится в сообщении на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЭФ.

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Прошлой ночью удалось зафиксировать сразу несколько вспышек на Солнце.

По оценкам специалистов, начало магнитной бури ожидается в районе 18:00 мск. Она продлится до полуночи. Уровень G1 показывает, что это слабая магнитная буря.

Напомним, что 11 мая ученые зафиксировали магнитную бурю уровня G5. Буря, вызванная мощнейшими вспышками на солнце, достигла экстремального уровня мощности впервые с 2005 года.

Космические шторма негативно влияют на здоровье людей. В зоне риска в первую очередь находятся люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями и чувствительные к природным изменениям. В период магнитных бурь им нужно отслеживать давление, ритм сердца, соблюдать питьевой режим и ограничивать физические нагрузки.