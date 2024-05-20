Обнаружен новый Android-троян, перехватывающий логины

Специалисты компании Cyble предупреждают о новом банковском трояне для Android, ворующем учётные данные и переписки пользователей. Вредонос также может следить за владельцами смартфонов.

© Unsplash

Троян, получивший имя Antidot, попался исследователям в этом месяце. Авторы маскируют его под обновление Google Play и используют технику накладывания окон для кражи данных.

Кроме того, вредоносное приложение использует различные техники, включая VNC (Virtual Network Computing), функциональность расшаривания экрана, а также открывает злоумышленникам удалённый доступ к устройству.

Antidot может записывать нажатия клавиш и активность на дисплее, перенаправлять звонки, собирать контакты и СМС-сообщения, блокировать и разблокировать девайс, отправлять USSD-запросы.

После заражении Antidot выводит фейковую страницу обновления Google Play с языковой привязкой (зловред располагает сообщениями на английском, французском, немецком, португальском, русском, румынском и испанском языках).

Троян пытается обманом заставить пользователя выдать ему права на специальные возможности операционной системы Android (Accessibility Settings). В фоновом режиме Antidot устанавливает соединение с удалённым сервером для получения команд.

Передача активности на дисплее осуществляется через VNC. Для наложения окон троян задействует WebView, выводя фишинговые HTML-страницы.