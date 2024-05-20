iPhone 16 Pro появится в новом титановом цвете

Аналитик Мин-Чи Куо подтвердил предыдущие слухи о цветовой гамме iPhone 16.

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В новой Pro-линейке голубой титановый цвет заменят на розовый. Таким образом, пользователи смогут выбирать между черным, белым/серебряным, розовым и натуральным титановым цветами.

Базовые модели iPhone 16 и iPhone 16 Plus будут доступны в черном, белом, зеленом, розовом и голубом цветах.

Ожидалось также появление фиолетового варианта, но Куо не упомянул его в своих прогнозах.

Официальный анонс iPhone 16 ожидается осенью, скорее всего, в сентябре. Дизайн телефонов будет схож с iPhone 15, но экраны Pro моделей станут немного больше. Модуль камеры на iPhone 15 и 15 Plus изменит свое расположение с диагонального на вертикальное.

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Главным нововведением станет добавление кнопки Capture, которая облегчит процесс съемки фото и видео.

Эта кнопка будет чувствительна к силе нажатия: слабое нажатие сфокусирует камеру, а полное сделает снимок. Это напоминает работу традиционных камер.