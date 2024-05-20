Подсчитаны выбросы CO2 из-за строительства деревянных домов в Японии

Ученые проанализировали поставки материалов для строительства деревянных домов в Японии. Оказалось, что на 10 крупнейших «горячих точек» приходится примерно 38 тонн углекислого газа. 75% этих выбросов выделяются при производстве чугуна, цемента и товарного бетона. Авторы подчеркивают важность реновации и перепланировки пустующих домов для сокращения выбросов СО2. Исследование опубликовано в журнале Journal of Environmental Management.

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Чтобы сократить выбросы парниковых газов и замедлить глобальное потепление, ученые постоянно выявляют новые секторы с высокими выбросами CO2. Однако в современной экономике все факторы взаимосвязаны между собой, поэтому определить объем выбросов парниковых газов в конкретном секторе довольно сложно.

«Например, легко подсчитать, сколько CO2 потенциально может произвести один автомобиль. Совсем другое дело — определить общий объем выбросов, который автомобиль производит от конвейера до склада металлолома. Вам нужно учесть выбросы, которые происходят в цепочке поставок и при производстве сырья», — рассказал Сигеми Кагава, соавтор исследования из Университета Кюсю, Япония.

Японские ученые решили выяснить, сколько выбросов углекислого газа производит строительство деревянных домов, на долю которых в стране приходится около 90% жилого фонда. 94% выбросов CO2 в мире связаны с производством исходных материалов и цепочкой поставок, поэтому команда изучила «горячие точки» цепочки — места, в которых выбросы были выше, чем в остальных. Оказалось, что примерно на 10 крупнейших горячих точек выбросов CO2 приходится примерно 40% углеродного следа деревянного дома, или 38 тонн углекислого газа. В этих горячих точках за большую часть выбросов отвечает производственный кластер: на долю производства чугуна, неочищенной стали, цемента и товарного бетона приходится 75% выбросов в 10 крупнейших горячих точках (то есть около 30% от всех выбросов). Сектор электроэнергетики производит 32% от общего объема выбросов, а сектор транспортировки строительных материалов — 7,4%.

В некоторых странах уже набирают популярность дома с «низким содержанием углерода». И хотя Япония поощряет методы сокращения общего энергопотребления в домах, у нее по-прежнему нет политики, которая нацелена на сокращение выбросов CO2 на этапе строительства. В будущем результаты исследования позволят разработать новые методы сокращения выбросов углекислого газа в сфере реновации и перепланировки пустующих домов.