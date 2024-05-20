Блогер назвал плюсы и минусы бюджетного смартфона Vivo iQOO Z9 Turbo

На YouTube-канале «Польза NET» рассказали об особенностях, плюсах и минусах нового бюджетного смартфона Vivo iQOO Z9 Turbo.

Поставляется смартфон Vivo iQOO Z9 Turbo с блоком питания на 80 Вт, кратким руководством, скрепкой для открытия лотка для SIM-карт, кабелем, чехлом. Сразу же с завода на экран наклеена плёнка.

Оснащён iQOO Z9 Turbo защитой по стандарту IP64. В руке лежит удобно. Есть также у него ИК-порт, стереодинамики. А вот разъём для наушников отсутствует.

Дисплей у Vivo iQOO Z9 Turbo - AMOLED LTPS CSOT C8, диагональ - 6,78 дюйма. Частота обновления экрана - 144 Гц.

Работает аппарат на процессоре Snapdragon 8S Gen 3. Объём оперативной памяти - 12/16 ГБ, постоянной - 256/512 ГБ. Расширить при помощи карты памяти этот объём нельзя.

Отсутствует у смартфона также поддержка седьмого и двадцатого бэндов. Есть поддержка NFC.

Ёмкость аккумулятора - 6000 мА*ч. В PS Mark телефон выдаёт 12 часов 59 минут, то есть на день его хватит точно. От 0 до 100% заряжается устройство в среднем за 55 минут.

Результаты тестирования Vivo iQOO Z9 Turbo - ниже.

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

© Польза NET

Основной сенсор у смартфона имеет разрешение 50 МП, оптическую стабилизацию, видео может записывать он максимум в 4К 60 к/с. Широкоугольный объектив имеет разрешение 8 МП, фронтальный - 16 МП (однако максимальное разрешение видео - 1080p 30 к/с).

В ночное время по видеосъёмке среди Vivo iQOO Z9 Turbo и Xiaomi Redmi 3 Turbo нет однозначного победителя. iQOO записывает видео с шумами, но у него лучше по деталям, а Xiaomi лучше работает со светом, однако у него меньше деталей. Ночью в городе Redmi показывает лучший результат. В помещении с искусственным освещением iQOO превосходит конкурента только по цветопередаче, а у Xiaomi лучше детализация, но есть красные тона. Фронтальный сенсор лучше в целом у iQOO Z9 Turbo.

Выводы

Прежде всего, нужно понимать, что у Vivo iQOO Z9 Turbo нет седьмого и двадцатого бэндов. Это одна из причин, почему некоторые могут отказаться от покупки этого смартфона. У него также за небольшие деньги стоит мощный процессор. При этом экран почему-то постоянно меняет частоту обновления, ШИМ иногда тоже есть. Кроме того, вам придётся скачивать шрифты, поскольку сразу же на смартфоне подходящих особо нет. Камера тоже у Vivo хуже, чем у Xiaomi Redmi 3 Turbo. Однако в целом по качеству Vivo iQOO Z9 Turbo - хорошее устройство.