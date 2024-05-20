Специалисты iFixit оценили ремонтопригодность iPad Pro M4

Последний разбор нового iPad Pro M4, проведённый iFixit, выявил значительные улучшения во внутреннем устройстве, в частности, повышение его ремонтопригодности. Этот ультратонкий планшет имеет несколько внутренних изменений, включая новый OLED-дисплей, измененное положение фронтальной камеры и обновленную конфигурацию аккумулятора.

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В разборе показан аккумулятор M4 iPad Pro, который стал немного меньше — 38,99 Вт-ч по сравнению с 40,33 Вт-ч у предыдущего поколения. Несмотря на это уменьшение, Apple сохраняет 10-часовое время автономной работы благодаря чипу M4 и лучшему отводу тепла.

© iFixit

Однако самое заметное улучшение — это процесс извлечения батареи. В отличие от предыдущих моделей, где для извлечения батареи требовалось разобрать почти все основные компоненты, в iPad Pro M4 батарею можно достать и извлечь более простым способом.

Шахрам Мохтари из iFixit отмечает это как значительный выигрыш в ремонтопригодности, позволяющий сэкономить потенциально несколько часов времени на ремонт.

Для детального изучения внутренностей M4 iPad Pro и нового Apple Pencil Pro посмотрите полное видео разбора от iFixit.