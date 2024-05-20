Пользователи жалуются на сильно желтые экраны новых iPad Pro

Некоторые экземпляры новых iPad Pro оборудованы OLED-матрицами с неправильным балансом белого, который отображает белый цвет по умолчанию с насыщенным желтым оттенком. Об этой проблеме рассказали по меньшей мере два пользователя форума Reddit.

© r/ipad/reddit.com

Например, пользовательница под ником Brdwygurl написала, что она и ее парень купили новые iPad Pro c диагональю экрана 13 дюймов. В их экземплярах оказались матрицы от разных производителей. Девушке досталась версия с неправильным балансом белого и этот пресет, по ее словам, ей сильно не понравился.

«Вот несколько сравнительных снимков. Я не знаю, так ли хорошо это видно у вас, но при личном сравнении разница очень заметна. В настройках вы можете видеть, что для обоих устройств установлена одинаковая максимальная яркость», – написала Brdwygurl.

По ее словам, она и ее парень попробовали сбросить настройки планшетов до заводских настроек, но это не решило проблему.

Позже пользователь с ником nick769 написал, что тоже столкнулся с этой неисправностью. Он вернул устройство в магазин.

Релиз новых iPad Pro и iPad Air состоялся 15 мая 2024 года.

Неправильный баланс белого – это не единственная проблема экранов iPad Pro, которую заметили пользователи.