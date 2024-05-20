У умного кольца Samsung Galaxy Ring будет 9 размеров

Samsung случайно подтвердила, что её новое умное кольцо Galaxy Ring будет доступно в девяти размерах.

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Это стало известно после сертификации устройства в Bluetooth SIG. В списке сертифицированных моделей значатся SM-Q500, SM-Q501, SM-Q502, SM-Q503, SM-Q505, SM-Q506, SM-Q507, SM-Q508 и SM-Q509, что подтверждает наличие девяти различных размеров.

Примечательно, что модель SM-Q504 отсутствует.

Galaxy Ring станет первым устройством Samsung с новой серией номеров моделей «SM-Q». Ранее все носимые устройства имели номера, начинающиеся с «SM-R». Например, наушники Galaxy Buds 2 Pro (SM-R510) и часы Galaxy Watch 6 (SM-R930).

Ожидается, что Galaxy Ring представят в июле вместе с новым поколением складных смартфонов Samsung.

Устройство обещает работать от одного заряда от 5 до 9 дней и будет оснащено датчиками для отслеживания насыщения крови кислородом и качества сна. Кроме того, кольцо сможет отслеживать пульс, шаги и физическую активность пользователя.