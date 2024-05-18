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Китай раскрыл случаи шпионажа в космическом секторе

Главное разведывательное управление Китая сообщило о выявленных за последние годы случаях шпионажа в космической сфере, передает South China Morning Post по ссылкой на Министерство государственной безопасности КНР.

Китай раскрыл случаи шпионажа в космическом секторе
© Lenta.ru

По данным ведомства, были раскрыты многочисленные случаи шпионажа в аэрокосмическом секторе, совершенные спецслужбами ряда стран. Отмечается, что стране удалось предотвратить утечку данных.

«Некоторые страны рассматривают нашу страну как главного конкурента в космической сфере и не жалеют усилий, чтобы сдержать и подавить нас», — отметили в ведомстве.

Ранее британские военные пожаловались на «российских шпионов», которые взламывают их телефоны и выдают себя за близких им людей, чтобы заставить передать конфиденциальные данные.

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