Российская ОС «Аврора» научилась запускать Android-приложения

Мобильная ОС «Аврора» теперь поддерживает запуск Android-приложений благодаря новой системе «Авроид Платформа».

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Компания-создатель системы объявила о коммерческом запуске платформы, работающей на версии «Аврора» 5.0 и выше.

Источником приложений для «Авроид Платформы» выступает магазин RuStore.

«Авроид Платформа» будет выполнять роль виртуальной «песочницы», изолируя Android-приложения от основной ОС, что повышает безопасность.

Эта функция важна для целевой аудитории «Авроры» — госсектора и корпоративных клиентов.

Компания «Авроид» была основана в 2023 году и ранее входила в состав Fplus. В настоящее время ее владельцем является фонд «СТРИГО Кэпитал».

Напомним, что «Авроид Платформа» будет доступна корпоративным клиентам в составе программно-аппаратного комплекса на базе устройств Fplus с ОС «Аврора».

Система была разработана, протестирована и выпущена за год. Она позволяет запускать популярные приложения, включая ВКС-сервисы, платформы для управления документами, видеохостинг, маркетплейсы, карты и навигаторы.

В будущем «Авроид Платформа» станет доступна и для частных пользователей.