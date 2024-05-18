Первый запуск пилотируемого космического корабля Boeing Starliner отложили в третий раз

Американская аэрокосмическая компания Boeing вновь отложила первый запуск пилотируемого космического корабля Starliner к Международной космической станции (МКС). Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Boeing.

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Старт Starliner должен был состояться 21 мая, однако его перенесли из-за технических неполадок. Новая дата пуска назначена на 25 мая.

Как уточнили в Boeing, причиной задержки стала небольшая утечка гелия в системе двигателей. Как показали испытания 15 мая, утечка не представляет риска, а остальные двигатели надежно герметизированы. В настоящее время команда разрабатывает процедуры, чтобы гарантировать нужный уровень производительности и запас мощности во время полета.

Первоначально Starliner с командой из астронавтов NASA Бутча Уилмора и Суни Уильямс должен был отправиться к МКС 6 мая, однако миссию отменили за несколько часов до запуска из-за проблем с клапаном кислородного бака верхней ступени аппарата.

В Boeing рассчитывают, что успешные летные испытания Starliner позволят компании составить конкуренцию предприятию SpaceX бизнесмена Илона Маска в задачах по доставке экипажей на МКС.