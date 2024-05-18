Раскрыты подробности ноутбука Samsung с мобильным процессором

Немецкий портал Winfuture раскрыл дизайн и характеристики новых ноутбуков Samsung Galaxy Book4 Edge и Edge Pro на базе мобильного чипа от Qualcomm.

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Базовый Samsung Galaxy Book4 Edge получит 14-дюймовый экран, а версия Samsung Galaxy Book4 Edge Pro — на 16 дюймов. Обе версии будут предлагать OLED-дисплеи с 3K разрешением и максимальной яркостью в 400 нит.

За производительность ноутбуков Book4 Edge будут отвечать мобильные ARM-чипы серии Qualcomm Snapdragon X. Известно также о наличии как минимум 16 ГБ оперативной памяти, однако, скорее всего, будут представлены и другие конфигурации.

Ключевыми особенностями старшей модели станет наличие порта HDMI, двух USB-C, USB-A, а также слота для карт памяти microSD. Кроме того, 16-дюймовая версия будет оборудована аккумулятором на 61,8 Вт*ч, способным обеспечить до 22 часов автономной работы. Это станет возможным благодаря использованию ARM-чипа вместо привычных x86-процессоров. Аналогичных улучшений в своих ноутбуках добилась Apple, когда отказалась от процессоров Intel в пользу собственных чипов серии M.

По данным WinFuture, стартовая цена Galaxy Book4 Edge составит около €1800 (около 177,7 тыс. руб.).