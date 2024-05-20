Samsung придумала, как решить одну из главных проблем складных смартфонов

В ближайшие месяцы Samsung планирует презентовать новые модели своих складных смартфонов – Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6 на мероприятии в Париже. Согласно сообщению южнокорейского издания The Elec, в модели Z Flip 6 будут использоваться те же шарниры, что и в предыдущем поколении Flip 5, без каких-либо конструктивных изменений. Однако следующее поколение – Z Flip 7 – получит ряд инновационных особенностей.

Шарнир в Z Flip 7 будет переработан для более плавного открытия смартфона, а также изменится структура ультратонкого защитного стекла дисплея (UTG). Сообщается, что толщина стекла будет увеличена с 30 до 50 микрон, что позволит сделать экран более прочным, жестким и уменьшить складку на линии сгиба.

По словам источников, подобные попытки улучшить жесткость и устранить заметные складки были предприняты для Z Flip 5, но они не увенчались успехом. Кроме того, рассматривается возможность использования еще более толстого стекла в 2025 году, хотя The Elec указывает, что это зависит от его совместимости с новой конструкцией шарнира.