Эксперт дал 5 советов для продления срока службы смартфона

Срок эксплуатации современных смартфонов составляет порядка 2 лет, после чего пользователи стараются обновить гаджет. Технический эксперт Павел Бязиев рассказал, что срок службы смартфона можно увеличить, если правильно заботиться о своем гаджете.

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По словам специалиста, современные смартфоны менее прочные. Чаще всего обращения в сервисный центр связаны с поломкой дисплея. Эксперт рекомендовал не экономить на защитной пленке для экрана. Также нужно защищать корпус смартфона. Лучше всего покупать силиконовый чехол, так как он поглощает удары. Чехол-книжка может защитить устройство со всех сторон.

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Сильную нагрузку на смартфон оказывает постоянный просмотр фильмов, прослушивание музыки. Это может перегрузить аккумулятор и процессор. После длительного использования смартфона ему необходимо дать время отдохнуть.Кроме того, необходимо избегать температурных перепадов. Летом не надо держать смартфон на солнце. Зимой лучше носит устройство в кармане. Для сохранения аккумулятора необходимо поддерживать заряд батареи в течение дня на уровне от 20% до 80%. Нужно отдавать предпочтение непродолжительно зарядке. Ставить заряжаться смартфон на всю ночь оставлять не нужно. Снизить нагрузку на аккумулятор также можно достичь за счет понижения яркости, отключения геолокации и подключения по Bluetooth.