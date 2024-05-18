США создают технологии для нападения на чужие спутники в космосе

Об этом сообщила газета The New York Times. Детали новой идеи Пентагона строго засекречены. При этом чиновники признают, что речь идёт о серьёзном сдвиге в военных операциях, ведь «космос всё чаще становится полем битвы».

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Вашингтон хотел бы, чтобы у него были не только военные спутники для навигации, связи и атак на наземные угрозы, хотя именно эти технологии десятилетиями давали стране преимущества в конфликтах, отмечает издание.

The New York Times добавляет, что американские власти наращивают военный потенциал на орбите, утверждая, что это делается на фоне успехов России и Китая. Быстрое продвижение этих стран в космических операциях якобы представляет угрозу для спутников США.