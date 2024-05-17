Балтийские язычники покупали лошадей у викингов

Балтийские языческие племена практиковали животные жертвоприношения до XIV века. Теперь ученые выяснили, что лошади, которые использовались для обрядов, происходили из Швеции и Финляндии. Вероятно, в определенный период викинги обеспечивали балтийские племена импортными животными для жертвоприношений. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.

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Жертвоприношения были характерны для многих языческих религий. В некоторых культурах жрецы ради этого убивали людей. Однако гораздо чаще общины практиковали только животные жертвоприношения. Такая практика была распространена и в древней Европе. Однако с появлением и распространением христианства жертвоприношения постепенно исчезли. Тем не менее отдельные балтийские племена приносили в жертву лошадей вплоть до XIV века.

Долгое время историки полагали, что жертвенные кони средневековых балтов были местного происхождения. Чтобы проверить эту гипотезу, команда ученых исследовала останки лошадей из захоронений в России и Литве. Археологи проанализировали содержание изотопов стронция в зубах 74 животных. Так ученые смогли понять, чем лошади питались при жизни и из какого региона они происходят.

Оказалось, что принесенные в жертву животные родились и выросли не в Прибалтике, а в Швеции и Финляндии. Кроме того, каждая третья лошадь была кобылой. То есть пол лошади не был решающим фактором при выборе животного.

Результаты опровергают прежнее мнение и показывают, что жертвенные животные были не местного разведения. Возможно, привезенные издалека лошади считались более престижными.Ученые полагают, что лошадей балтийским племенам привозили викинги. Их торговые сети в Средние века простирались от Исландии, Англии и Ирландии на западе до Византийской и арабской империй на востоке.