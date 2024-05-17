Пользователи нового iPad Pro пожаловались на качество экрана

Владельцы новых iPad Pro на чипе Apple M4 жалуются на специализированных форумах и соцсетях на зернистость OLED-экрана. Об этом сообщает портал MacRumors.

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Эффект зернистого экрана наиболее заметен при низкой яркости и в условиях слабого освещения на серых или тусклых цветах. Большинство жалоб исходит от владельцев 11-дюймовых версий iPad Pro, однако, как отмечает источник, в сети имеется несколько жалоб и от пользователей 13-дюймовых моделей.

Судя по жалобам, в основном на базовые модели, причина кроется в экранах. Для 11-дюймовых моделей их производит Samsung, а для 13-дюймовых — LG. Является ли данная проблема результатом программного сбоя или физического недостатка, пока неясно.

Компания Apple пока не предоставила официальных комментариев по данному вопросу. В случае если эта программная ошибка, ее могут исправить в будущих обновлениях iPadOS. Однако если проблема окажется физической, решить ее без замены устройства или ремонта будет невозможно.

iPad Pro стал первым планшетом компании, который получил OLED-дисплей. Причем компания Apple оснастила устройство необычным решением в виде двойной панели, которое получило название Tandem OLED.