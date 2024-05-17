Найден древний паук с бронированными ногами

Американские палеонтологи нашли в штате Иллинойс окаменелости паукообразного, жившего 308 миллионов лет назад. Его главная особенность — очень крепкие и колючие ноги. Ученые предполагают, что животное не принадлежало ни к одной известной группе живых или вымерших паукообразных. Исследование опубликовано в журнале Journal of Paleontology.

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Более 300 миллионов лет назад всевозможные паукообразные ползали по угольным лесам каменноугольного периода Северной Америки и Европы. Среди них как были знакомые нам животные, например обычные пауки и скорпионы, так и более экзотические организмы, например жгутоногие пауки. Были и паукообразные, которые уже давно вымерли и не оставили потомков. Один из них, свежеоткрытый Douglassarachne acanthopoda, обладал бронированными ногами.

«Douglassarachne acanthopoda найден в штате Иллинойс, и ему около 308 миллионов лет. Этот компактный паукообразный имел длину тела около 1,5 сантиметра и отличался необычайно крепкими и колючими ногами — такими, что он совершенно не похож ни на одного другого известного паукообразного, живого или вымершего», — рассказали ученые.

По словам палеонтологов, ноги найденного паукообразного отдаленно напоминают конечности некоторых современных сенокосцев. Однако строение туловища сильно отличается от строения как сенокосцев, так и любой другой известной группы паукообразных. Поэтому ученые предположили, что D. acanthopoda не принадлежит ни к одному из известных отрядов паукообразных.

Палеонтологи затрудняются сказать, к какой группе новый вид ближе всего, так как окаменелость недостаточно подробна. В частности, невозможно разглядеть особенности строения рта. Возможно, D. acanthopoda был близок современным телифонам или жгутоногим паукам.