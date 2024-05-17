У разработчиков медиаплеера Winamp закончились деньги

Llama Group объявила, что 24 сентября 2024 года сделает открытым ПО легендарного медиаплеера Winamp. Об этом говорится на сайте компании.

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Такое решение позволит разработчикам со всего мира вносить свой вклад в создание новых версий программы.

Предполагается, что такое решение связано с финансовыми трудностями — в прошлом году компания была вынуждена продать проект Shoutcast и сократить команду разработчиков Winamp.

Весной текущего года компания объявила о перезапуске Winamp, который стал стриминговым сервисом с возможностью подписки на отдельных исполнителей. Обновленный плеер заработал у пользователей 15 апреля. По всей видимости, приложение не принесло разработчикам ожидаемого дохода, в результате чего его сервис решили отдать на поддержку сообщества.

Winamp был создан в 1997 году разработчиками Джастином Франкелем и Дмитрием Болдыревым. Это один из старейших плееров, который насчитывает около 83 млн пользователей. Последней версией Winamp значится программа под номером 5.9.2.10042.