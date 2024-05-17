Камера бюджетного Pixel 8a оказалась лучше, чем у Galaxy S24 и iPhone 14

Специалисты DxOMark протестировали камеру Google Pixel 8a, которая показала высокий результат, опередив многих конкурентов из более высокого ценового сегмента, включая iPhone и флагманские Galaxy S24.

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Смартфон получил основную камеру на 64 Мп, дополненную 13-мегапиксельным ультраширокоугольным модулем. Эксперты DxOMark отметили хорошее качество съемки, выделив точную цветопередачу и экспозицию, а также быструю фокусировку и эффективную стабилизацию изображения.

Среди недостатков камеры отмечают более низкую детализацию по сравнению с флагманскими моделями Pixel, иногда неточные оттенки кожи в портретной съемке в помещении, нестабильную фокусировку при серийной съемке и случайные артефакты программного размытия фона.

В DxOMark также похвалили смартфон за качество видеосъемки, хотя иногда смартфон допускает цифровые шумы, потерю детализации, а также цветовые ореолы над объектами.

По итогу тестирования Google Pixel 8a набрал 136 баллов и занял 33-е место в глобальном рейтинге DxOMark и второе место в своей ценовой категории, уступив лишь предшественнику Google Pixel 7 (26 и 1 место соответственно). Например, более дорогие iPhone 14 и Samsung Galaxy S24 занимают 42-ю строчку.