С помощью телескопа ART-XC составлен каталог рентгеновских источников на небе

Каталог включает 1545 источников рентгеновского излучения. Значительная часть из них была известна из предыдущих обзоров неба разными космическими обсерваториями. Однако, как рассказали ученые ИКИ РАН, примерно 10% из зарегистрированных источников - новые, и они представляют особый интерес.

© АО «НПО имени Лавочкина»/Институт космических исследований/iki.cosmos.ru

Большинство классифицированных объектов в новом каталоге - активные ядра галактик - их около 900. Это сверхмассивные черные дыры. В каталоге почти 200 катаклизмических переменных - двойных систем, а также много других интересных объектов: аккрецирующие нейтронные звезды и черные дыры, звезды с горячими коронами, остатки сверхновых, скопления галактик…

По программе обсерватории "Спектр-РГ" обзор всего неба телескопом ART-XC будет продолжаться до конца 2025 года. Это позволит ученым еще раз обновить каталог источников, уже используя данные восьми сканов неба. Ожидается, что размер итогового каталога увеличится еще примерно вдвое.

В октябре прошлого года ART-XC завершил полный обзор плоскости Галактики Млечный путь и возобновил обзор всего неба.

Напомним, обсерватория "Спектр-РГ" была запущена на орбиту в июле 2019 года. На ней установлены два телескопа - разработанный Институтом космических исследований РАН ART-XC и германский eROSITA. Телескопы установлены на космической платформе "Навигатор", разработанной в НПО Лавочкина. Основная цель миссии - построение карты всего неба в мягком (0.3-8 кэВ) и жестком (4-20 кэВ) диапазонах рентгеновского спектра с беспрецедентной чувствительностью.

Для России "Спектр-РГ" - первый космический аппарат, выведенный и работающий в окрестности точки Лагранжа L2, на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли. Показательный факт: всего лишь за первые полгода сканирования неба было удвоено полное число источников, зарегистрированных всеми спутниками в мире за 60 лет рентгеновской астрономии.

Ученые поставили перед собой достаточно амбициозную задачу - осмотреть всю Галактику с такой чувствительностью в жестких рентгеновских лучах, которая бы позволила увидеть все объекты ярче некоторого уровня.