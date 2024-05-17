Стала известна стоимость новых iPad Air и iPad Pro в России

В магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» начали принимать предварительные заказы на новейшие планшеты Apple iPad. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Газету.Ru».

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Новая серия включает в себя iPad Air с 11- и 13-дюймовыми экранами на чипе M2 и iPad Pro аналогичных размеров на чипе M4. Кроме того, представлен обновленный стилус Apple Pencil Pro и съемные клавиатуры Magic Keyboard, совместимые только с iPad Pro.

iPad Air на базе фирменного чипа Apple M2 будут продавать по цене от 77 тыс. руб. В базовой комплектации будет предлагаться 11-дюймовая модель на 128 ГБ. Версия на 13 дюймов с минимальным хранилищем на 256 ГБ обойдется уже в 119 тыс. руб.

iPad Pro, оснащенный новейшим 3-нанометровым чипом Apple M4, 11-дюймовым OLED-дисплеем и накопителем на 256 ГБ, оценили в 134 тыс. руб. Версия с аналогичным объемом памяти, но увеличенным до 13 дюймов экраном предлагается уже за 175 тыс. руб.

Отмечается, что предзаказавшим новинки подарят 20% кешбэка — эта акция продлится до 17 июня. Доставлять планшеты покупателям начнут уже 21 июня.