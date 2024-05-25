Как вспышка коровьего бешенства потрясла Великобританию

В середине 1980-х скот в Великобритании начал погибать от таинственного заболевания, которое вскоре прозвали «коровьим бешенством». Портал history.com кратко рассказал об истории заболевания и том, что происходило в Великобритании в годы эпидемии.

Первая вспышка 1986 года

Первый случай заболевания губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота (ГЭКРС), или коровьим бешенством, был зафиксирован в Сассексе в 1986 году. И он почти сразу стал началом целой эпидемии. Через два года число случаев болезни превысило 420, а спустя еще пять — 120 000.

Причина появления коровьего бешенства — неправильный протеин, повреждающий мозг коров. Они могут подхватить болезнь через корм, созданный из останков других коров: раньше добавки из мясокостной муки были популярны среди фермеров. Ранние симптомы включают в себя изменения в поведении, нервозность, агрессию, нарушение координации и трудности в передвижении. Они привели врачей того времени в замешательство — тогда никто еще не знал, что коровы могут страдать от неврологических отклонений.

Как британское правительство отреагировало на болезнь

Чиновники достаточно быстро запретили использование мясокостной муки в корме для скота и молоко пострадавших коров. Помимо этого, правительство запретило потребление потрохов в пищу, а США приостановили импорт британской говядины.

Несмотря на эти меры, официально государство годами настаивало на том, что коровье бешенство не угрожает человеку. Министр сельского хозяйства Джон Гаммер со своей 4-летней дочерью демонстративно съели бургеры на камеру, чтобы убедить публику в безопасности британской говядины. Число случаев продолжало расти с каждым годом, однако чиновники по-прежнему утверждали, что населению нечего бояться. Даже когда 1 000 коров заболевали бешенством каждую неделю.

Заражение людей коровьим бешенством

Паника вокруг коровьего бешенства разгорелась, когда связь между ГЭКРС и человеческими смертями стала очевидна. В мае 1995 года британец Стивен Черчилль стал первым человеком, погибшим от варианта бешенства под названием болезнь Крейцфельдта — Якоба. Позже в том же году медики зафиксировали еще две смерти, и после этого правительство заявило, что бешенство способно заражать человека.

Симптомами инфекции в человеке были ощущения покалывания или горения, психиатрические и поведенческие проблемы, деменция и потеря способности ходить. Все случаи болезни Крейцфельдта — Якоба были зафиксированы в странах, где присутствовало коровье бешенство.