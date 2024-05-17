TCL представила первый в мире игровой монитор с частотой 1000 Гц

В рамках международной выставки DisplayWeek компания TCL представила первый в мире монитор с частотой обновления экрана 1000 Гц. Об этом сообщает портал WCCFTech.

© TCL

Монитор TCL CSOT, кроме впечатляющей частоты обновления в 1000 Гц, имеет 4K-разрешение. Каким образом достигается такая высокая частота, пока не уточняется. Предполагается, что за это может отвечать технология, аналогичная Nvidia ULMB 2, которая обеспечивает четкость движения при аналогичных показателях частоты, но не является показателем кадровой частоты в прямом смысле.

Кроме того, вопрос о практической необходимости такой высокой частоты обновления остается открытым, поскольку большинство игр, приложений и «железо» не способны отрисовывать контент на экране с такой частотой кадров. Это ставит перед производителями задачу не только создания дисплеев с высокой частотой обновления, но и стимулировать разработчиков увеличить производительность их приложений для полного раскрытия потенциала таких устройств.

Современные игровые мониторы работают, как правило, при частоте 165–360 Гц. На рынке также представлены модели с частотой вплоть до 500 Гц, однако современные игры настолько ресурсоемкие, что даже самая производительная видеокарта Nvidia GeForce RTX 4090 не сможет отрисовывать до 1000 кадров в секунду на высоких настройках графики.