Названы десять самых популярных у россиян смартфонов на AliExpress

Аналитики AliExpress СНГ составили рейтинг из десяти самых популярных смартфонов на платформе в России. Эксперты проанализировали продажи смартфонов по количеству приобретенных единиц за первый квартал текущего года, говорится в исследовании компании, имеющемся в распоряжении «Газеты.Ru».

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Самым востребованным смартфоном на AliExpress у россиян стал Poco M6 Pro за 23,3 тыс. руб., получивший Mediatek Helio G99-Ultra, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. За ним следуют Poco X6 Pro на базе MediaTek Dimensity за 29 тыс. руб. и Poco X6 5G с чипом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 стоимостью 24,2 тыс. руб.

Четвертое место закрепилось за флагманским Xiaomi 14 в версии 12/256 ГБ, который при цене в 96,9 тыс. руб. предлагает мощный чип Snapdragon 8 Gen 3 и систему камер Leica.

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В топ также попали Redmi Note 13 и Note 13 Pro, стоимостью 17,2 и 27 тыс. руб. соответственно, Redmi Note 13 Pro+ 5G с Dimensity 7200-Ultra и зарядкой мощностью 120 Вт за 41,6 тыс. руб.

С восьмого по десятое места в рейтинге расположились Redmi Note 12S (14,8 тыс. руб.), Realme 12 Pro+ (40,7 тыс. руб.) и Poco M5s за 10,7 тыс. руб., который оказался одним из самых доступных вариантов в топе.