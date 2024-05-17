Путин: Россия остается лидером по ряду направлений в сфере космоса

Россия была и остается лидером по ряду направлений в освоении космоса. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе встречи со студентами и преподавателями Харбинского политехнического университета.

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Российский президент отметил, что на современном этапе РФ является лидером в области двигателестроения для космического применения, в том числе в разработке ядерных двигателей для космических кораблей, исследующих дальний космос.

Более того, продолжил Путин, возможности России и Китая в сфере космоса безграничны, как и сам космос. Освоение дальнего космоса и Луны – это капиталоемкие программы, однако у РФ с КНР здесь есть совместные планы, добавил лидер России.

"Мы работаем по всем этим направлениям. Конечно, будем нуждаться в специалистах, которые востребованы как с одной стороны, так и с другой, и могут работать в совместных командах, о которых я уже говорил в начале нашей встречи", – отметил глава РФ.

Ранее сообщалось, что "Роскосмос" и NASA ведут переговоры о создании универсальных стыковочных модулей для взаимопомощи в космосе в случае нештатных ситуаций. Как рассказал гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов, в случае экстренных ситуации России и США "нечего делить", нужно будет спасать людей. Он считает, что работа в этом направлении продолжится.