Эксперты развеяли мифы о «радиоактивности» смартфонов

Беспокойство по поводу SAR-излучения, испускаемого устройствами, уже давно мучает людей по всему миру. Недавние выводы аналитиков Stocklytics, указывающие на увеличение диапазона частот до 80 ГГц при переходе от 2G, 3G и 4G к 5G, усугубили эти опасения. Однако эксперты развеивают некоторые из них, утверждая, что фактические частоты, используемые для телефонов 5G, остаются в безопасных пределах, пишет «Российская Газета».

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Несмотря на заявления о повышенном уровне радиации, ведущие эксперты, такие как Виталий Шуб из Сколковского института науки и технологий, утверждают, что опасения основаны на сочетании реальных фактов и ложных выводов. Шуб поясняет, что хотя теоретический диапазон частот для 5G простирается до 80 ГГц, практические приложения используют частоты преимущественно в диапазоне 0,7−5,0 ГГц, что сводит к минимуму потенциальный риск для здоровья.

Более того, Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений показала, что вред от такого излучения значительно ниже, чем от обычных бытовых предметов, например лампочек. Подчеркивается, что короткие радиоволны не представляют серьезной угрозы для здоровья, а излучение смартфонов сравнимо с излучением телевизоров или радиоприемников.

Хотя риски, связанные со смартфонами, остаются, включая проблемы с быстрыми беспроводными зарядными устройствами и домашними усилителями сигнала, эксперты выступают за осознанное использование, а не за необоснованный страх.