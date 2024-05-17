Путин оценил идею совместного с Китаем освоения Марса

Президент Владимир Путин положительно отнесся к идее, чтобы в будущем флаги России и Китая вместе были развернуты на Марсе. Так глава государства отреагировал на предложение китайской стороны в ходе государственного визита российского лидера. Ura.Ru

«Хорошая идея», - сказал Путин в ответ на такое предложение представителей китайской стороны, которые показали ему макет марсохода с технологией автоматического развертывания флага. Российская газета

Харбинский политехнический университет - один из ведущих высших технических учебных заведений Китая, крупный центр ключевых научно-технических разработок и инноваций. Здесь учится более 58 тысяч студентов. С мая 2020 года университет находится под санкциями США, официальная причина - «приобретение и попытка приобретения товаров, произведенных в США, для поддержки программ, связанных с Народно-освободительной армией Китая». ТАСС