Блогер MrBeast вызвал на бой владельца крупнейшего в мире YouTube-канала

Самый популярный на YouTube видеоблогер Джимми Дональдсон, известный как MrBeast, вызвал на боксерский поединок руководителя крупнейшего в мире YouTube-канала T-Series. Вызов был опубликован на странице блогера в соцсети X (ранее Twitter).

© MrBeast Shorts/Youtube

На данный момент MrBeast является самым популярным блогером-персоной на YouTube, на который подписаны более 258 млн человек. Дональдсон уступает по количеству подписчиков лишь каналу T-Series, крупнейшего в Индии музыкального лейбла и киностудии, на который подписаны более 265 млн человек.

По всей видимости, блогер решил вывести борьбу с T-Series на новый уровень, вызвав главу T-Series Амаля Сингха (Amal Singh) на боксерский поединок с целью привлечения новой аудитории, чтобы обойти T-Series и стать самым популярным YouTube-каналом. Представители лейбла пока никак не прокомментировали вызов.

В прошлом известный блогер Феликс Чельберг, более известный как Пьюдипай (PewDiePie), был вовлечён в конфликт с T-Series. В апреле 2019 года Пьюдипай выпустил два трека, в которых критиковал T-Series. В ответ на это T-Series обратилась в Верховный суд Дели с требованием удалить эти песни. 8 апреля 2019 года суд вынес решение в пользу T-Series и временно запретил доступ к этим песням на YouTube в Индии. Позднее T-Series и Пьюдипай достигли внесудебного урегулирования спора.