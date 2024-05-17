Телевизоры на базе Android TV 14 получат встроенную нейросеть Gemini

Google представила Android TV 14 после двухлетнего перерыва, так и не выпустив Android TV 13. Об этом сообщает портал 3DNews.

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Новая версия ОС для смарт-ТВ получила три режима энергопотребления: «Оптимизированный» с быстрым выходом из режима ожидания, «Режим пониженного энергопотребления», ограничивающий сетевые функции до минимума, и «Режим повышенного энергопотребления», поддерживающий подключение к сети даже в спящем режиме.

В Android TV 14 появились функции доступности, в том числе коррекция цвета и расширенные текстовые параметры, а также режим «картинка в картинке», который стал доступен для разработчиков приложений.

Отмечается, что Google интегрировала в новую ОС искусственный интеллект Gemini, который будет предлагать персонализированные описания и заполнять пробелы в описаниях к фильмах. При этом дизайн интерфейса не получил кардинальных изменений.

Первые устройства с Android TV 14 ожидаются в этом году. Отмечается, что существующие смарт-телевизоры под управлением Android TV 12 могут так и не получить обновление до новой ОС.