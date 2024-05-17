Названы сроки отправки «Союза-5» на Байконур

Глава ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов рассказал, что первую ракету «Союз-5» отправят на Байконур летом или в начале осени 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

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Баранов отметил, что первый запуск ракеты-носителя запланирован на конец следующего года. Он выразил надежду, что к этому моменту будет готова вся необходимая наземная инфраструктура.

Гендиректор «Прогресса» уточнил, что сейчас идет производство составных частей «Союза-5» для первого пуска - ее баков и отсеков. На предприятие уже поставили двигатель первой ступени и часть бортовой аппаратуры.

Ранее в «Прогрессе» рассказали, что при создании «Союза-5» использовались инновационные технологические решения, включая сварку трением с перемешиванием для производства баков. Для ракеты также использовали «царь-двигатель» - самый мощный ракетный двигатель РД-171. На этой же производственной базе в будущем планируют создавать блоки перспективной многоразовой ракеты-носителя на сжиженном природном газе «Амур».