У Huawei вышли новые умные очки со встроенным аудиоплеером

Huawei представила умные очки Eyewear 2 Sunglasses в Китае.

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Эти очки имеют черную квадратную оправу и защитные линзы UV400. Оригинальная модель была выпущена в прошлом году, а новая версия была анонсирована ранее в этом месяце.

К особенностям новых очков можно отнести уведомления о погодных аномалиях, напоминания о посадке на рейс и чтение уведомлений приложений вслух.

Встроенный датчик осанки помогает улучшить здоровье позвоночника, а также можно использовать очки для звонков или прослушивания музыки.

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Очки могут похвастаться открытым дизайном для прослушивания благодаря встроенным динамикам, но также к ним можно подключить наушники, для большей приватности.

Новинка поддерживает подключение к нескольким устройствам на HarmonyOS, позволяя легко переключаться между ними. Аккумулятор обеспечивает до 11 часов работы на одном заряде.

Huawei Eyewear 2 Sunglasses доступны для предзаказа в Китае по цене $305. Рекомендованная розничная цена составляет $320.