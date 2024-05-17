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Superjet захотели назвать по-русски

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) откажется от использования названия ближнемагистрального самолета SSJ100. Об этом сообщил РБК глава «Ростех» Сергей Чемезов.

Superjet захотели назвать по-русски
© Ilya Galakhov / Global Look Press

Он допустил, что линейка гражданских самолетов ОАК получит название «Яковлев».

Как отмечает издание, работа над выбором единого названия для российских гражданских бортов идет уже несколько лет.

Ранее сообщалось, что в ближайшие шесть лет в России построят более 600 «полностью отечественных» самолетов. Для реализации этой цели правительство утвердило комплексную программу по увеличению производства самолетов, двигателей и приборов.

Наука и техника
Сергей Чемезов
ОАК
Ростех
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