Superjet захотели назвать по-русски

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) откажется от использования названия ближнемагистрального самолета SSJ100. Об этом сообщил РБК глава «Ростех» Сергей Чемезов.

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Он допустил, что линейка гражданских самолетов ОАК получит название «Яковлев».

Как отмечает издание, работа над выбором единого названия для российских гражданских бортов идет уже несколько лет.

Ранее сообщалось, что в ближайшие шесть лет в России построят более 600 «полностью отечественных» самолетов. Для реализации этой цели правительство утвердило комплексную программу по увеличению производства самолетов, двигателей и приборов.