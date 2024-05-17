Представлен смартфон Moto X50 Ultra в деревянном корпусе

Компания Lenovo анонсировала в Китае новый смартфон под брендом Moto – Moto X50 Ultra. Корпус гаджета изготовлен из цельного дерева или стекла.

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Особенности

Moto X50 Ultra получил 6,7-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5К (2712×1220 пикселей) и частотой обновления 144 Гц. За производительность устройства отвечает процессор Snapdragon 8s Gen 3. Объём ОЗУ составляет до 16 ГБ, объём ПЗУ – 1 ТБ.

На задней панели располагается тройная основная камера:

50 Мп главный датчик OmniVision OV50H оптического формата 1/1,3 дюйма;

50 Мп сверхширокоугольный объектив Samsung JN1;

64 Мп телеобъектив OmniVision OV64B с 3-кратным зумом, максимальный зум – 100х.

Кроме того, Moto X50 Ultra получил селфи-камеру на 50 Мп, аккумулятор н 4500 мАч, поддержку проводной зарядки мощностью 125 Вт, беспроводной зарядки на 50 Вт, Wi-Fi 7, USB 3.1 Gen2, и защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

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Помимо поддержки чата, персональный агент Lenovo Xiaotian AI (AI Agent), поддерживает смысловые вопросы и ответы, сводку документов, перевод документов и вызовы AI. Толщина смартфона составляет 8,59 мм, вес – 197 грамм.

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Сроки выхода и цена

Продажи Moto X50 Ultra стартуют с 24 мая. Стоимость новинки составляет: