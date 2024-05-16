Российские ученые пробурят новые скважины в Антарктиде

Ученые из Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) запланировали пробурить новые скважины во льду Антарктиды. Один из проектов предусматривает доступ к озеру Восток, крупнейшему подледниковому водоему на Земле. Другая скважина будет пробурена на Куполе B — вершине ледника в 200 км от научной станции «Восток».

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По словам ученых, озеро Восток, изолированное миллионы лет, может содержать ключевую информацию о древней истории Земли, изменениях климата и оледенении за последние миллионы лет. Планируется также исследование микроорганизмов, предположительно обитающих в озере и его окрестностях.

Ученые планируют бурение скважины к озеру на глубину около 4 км с диаметром 25 см, что позволит им опустить спускаемые аппараты и вести постоянное наблюдение за ним. Планируется также изучение образцов осадочных пород для понимания изменений в геологии и климате Антарктиды за миллионы лет.

На Куполе B планируется произвести бурение с целью изучения климатической истории Земли за последние 1,5 миллиона лет, что может дать понимание о перестройке климатической системы планеты, произошедшей около миллиона лет назад.